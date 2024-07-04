Общество

Андрей Беляев: Хочется выразить слова благодарности губернатору

Автопарк муниципальных учреждений обновили в Великих Луках благодаря губернатору Михаилу Ведерникову. Об этом глава городской администрации Андрей Беляев сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хочется выразить слова благодарности Михаилу Юрьевичу, что он услышал через коллег, что нам нужна была помощь по технике, и были выделены дополнительно средства, была закуплена дополнительное техника, которая сейчас уже на протяжении полугодия трудится на улицах города. Поэтому, наверное, самым эффективным и ценным из приезда было то, что выделили дополнительные средства и обновили автопарк муниципальных учреждений. Также пришел, наконец-таки, специалист в сфере дорожного хозяйства, который большую часть жизни отработал на дорогах, это Новожилов Сергей Михайлович», – рассказал Андрей Беляев.

Он отметил, что Великие Луки хотели бы получать больше поддержки от региона, но они здраво оценивают ситуацию в области и те ресурсы, которыми Псковская область располагает.

«Мы не обособленное государство в государстве, мы часть одного региона. В прошлом году приехали специалисты, оценили ситуацию и сказали, что нужна техника, и ее выделили. Понятно, что хотелось бы большего. Потребность всегда больше, чем есть возможности, но мы здраво оцениваем ситуацию», – рассказал Андрей Беляев.