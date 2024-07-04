Общество

Только 5% опрошенных выпускников хотят поступать в ведущие зарубежные вузы

Около 5% российских выпускников хотят поступить в ведущие зарубежные вузы. Половина абитуриентов выбирает вуз так, чтобы не уезжать далеко от дома, сообщается в исследовании финансового маркетплейса «Сравни.ру».

В опросе приняли участие 1,3 тыс. родителей абитуриентов из всех российских регионов.

«По данным исследования, половина опрошенных рассказала, что их дети хотят учиться в вузе, который находится недалеко от дома - в родном городе или регионе. Только 5% опрошенных рассказали, что их дети хотят поступить в один из топ-10 зарубежных университетов», - говорится в исследовании.

Около 24% респондентов отметили, что их дети хотели бы поступить в российский вуз из топ-10: МГУ, МФТИ и другие. Еще 21% заявили, что их ребенок выбирает учебное заведение, исходя из того, куда сможет пройти по результатам ЕГЭ.