Общество

В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты

Работник при задержке зарплаты может приостановить свою деятельность до получения всей невыплаченной суммы, направив извещение работодателю о временном прекращении работы, рассказала член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.

«Конкретные сроки передачи зарплаты прописывают в трудовом договоре, заключаемом между компанией и сотрудниками. Нормированный график выплат предусматривает выплату два раза в месяц. Либо один раз в случае наступления ежегодного отпуска. Задержкой зарплаты считается отсутствие предусмотренных трудовым договором выплат в течение 15 суток по прошествии любого из так называемых "расчетных" дней. В том случае, если такое произошло, у работников возникает право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы. Он может в письменной форме направить извещение работодателя о временном прекращении работы», - рассказала Стенякина.

Она добавила, что лучше составить сразу два экземпляра документа, чтобы у руководителя была возможность проставить отметку о получении на одном из них. Этот экземпляр остается у работника в качестве доказательства своевременного уведомления начальства, пишет РИА Новости.

«Кроме того, работник может направить жалобу в трудовую инспекцию. Документ возможно направить в государственную инспекцию труда как онлайн через сервис "Сообщить о проблеме", так и на портале "Онлайнинспекция.рф.», - сообщила депутат.

Однако, как отметила парламентарий, некоторые категории работников по закону не могут приостановить работу в случае задержки зарплаты.

«Это государственные служащие, трудящиеся на опасных видах производств, работники сфер энерго-, тепло- и водоснабжения, сотрудники скорой помощи и служб связи», - уточнила Стенякина.