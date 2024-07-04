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Общество

Около 15% молодых россиян готовы заключить брак в ближайшее время - опрос

08.07.2024 07:41|ПсковКомментариев: 0

Около 15% россиян 18-27 лет готовы заключить брак в ближайшее время, еще 40% молодых мужчин и 51% молодых женщин готовы жениться в ближайшие два года, если встретят правильного человека. Об этом свидетельствуют результаты исследования приложения для знакомств Mamba.

В онлайн-опросе Mamba в преддверии Дня семьи, любви и верности приняли участие 4 700 респондентов от 18 до 27 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

«Большинство зумеров не видят свою жизнь без женитьбы и семьи: 64% женщин и 49% мужчин признали, что это очень важно для них, при условии, что человек "тот самый". Заключить брак в ближайшее время готовы порядка 15% зумеров. Еще 40% молодых мужчин и 51% молодых женщин готовы жениться в ближайшие год-два, если встретят правильного для себя человека», - говорится в итогах опроса.

При этом пока не задумывались о браке 9% девушек и 11% молодых людей, а 12% мужчин и 3% женщин принципиально против брака - им близки альтернативные формы партнерства, пишет ТАСС.

Как выяснили аналитики, 47% мужчин и 53% женщин считают, что идеально вступать в брак в возрасте от 26 до 30 лет. Еще около трети опрошенных уверены, что жениться нужно в возрасте от 21 до 25 лет, и еще 12% россиян и 6% россиянок назвали идеальным возраст от 31 до 35 лет. Отмечается, что 17% женщин из поколения Z уже успели побывать замужем, а женаты были 10% мужчин.

«Молодые мужчины хотели бы встречаться дольше, чем женщины. 38% из них считают правильным ухаживать один-два года, а 16% из них хотели бы растянуть это на три-четыре года. Женщины же готовы выходить замуж немного быстрее: 40% уверены, что периода от шести месяцев до года вполне достаточно. Отношения до брака нужны, чтобы лучше узнать друг друга, с этим согласны 43% мужчин и 31% женщин», - указано в исследовании.

Также 25% женщин и 15% мужчин видят риски в долгих добрачных отношениях. Почти треть респондентов убеждены, что познакомятся с будущей второй половинкой в приложении для знакомств, чуть больше верят в силу случая, предполагая, что это может случиться на улице (36% мужчин и 30% женщин), а самыми непопулярными местами знакомств у молодежи стали бары, клубы и дискотеки.

Кроме того, 54% мужчин и 60% женщин выбрали основополагающим аспектом в браке любовь и поддержку. На втором месте у мужчин стоит верность (45%), а у женщин взаимное уважение (50%).

При выборе партнерши молодые мужчины ориентируются на общие интересы и цели, характер и личные качества, и только на третьем месте стоит женская фигура. У женщин же на первом месте характер и личные качества мужчины, на втором - общие интересы и цели, а на третьем - материальное положение. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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