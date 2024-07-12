Общество

Госдума рассмотрит поправку о новой прибавке к пенсии

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании 22 июля рассмотрит поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и старше, а также инвалидов I группы. Об этом рассказал глава комитета Ярослав Нилов.

Ранее Нилов сообщил, что Госдума на заседании 23 июля рассмотрит на пленарном заседании поправку, разрешающую выплату неистраченных остатков материнского капитала до 10 тыс. рублей. Кроме того, поправками предлагается включить компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами в саму пенсию (с учетом районного коэффициента и ежегодной индексации), пишет ТАСС.

«Указанная выплата будет устанавливаться лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, в беззаявительном порядке в размере 1 200 рублей, повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться в порядке, предусмотренном для соответствующих пенсий», - пояснил Нилов.

Сейчас ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей получают неработающие трудоспособные лица, которые ухаживают за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства), а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. «Раньше выплату получал именно гражданин, который ухаживал за указанными лицами. Сейчас схема меняется. Теперь граждане, кто достиг возраста 80 лет и старше, просто будут получать прибавку к пенсии в размере 1 200 рублей. И инвалид I группы тоже будет получать прибавку к пенсии. Будет за ними кто-то ухаживать за эти деньги или не будет - это уже не регулируется», - объяснил Нилов.

«Убежден, что поправка будет рекомендована членами комитета к принятию Госдумой», - добавил он.