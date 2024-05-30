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Певица Елка готовится к выступлению в Финском парке в Пскове

Певица Елка выступит в Пскове на праздновании 80-летия региона сегодня, 23 августа. Выступление на главной сцене праздника в Финском парке стартует в 21.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области проходит в Финском парке с 23 по 31 августа.

Гостей праздника ждет живая музыка, разнообразные угощения, мастер-классы, ярмарка мастеров. В центре внимания выставки — знакомство с муниципалитетами региона. В течение всей выставки 26 муниципалитетов Псковского региона будут рассказывать о своих особенностях, туристической привлекательности, истории создания и культурном наследии.

Участниками выставки «Россия начинается здесь» станут яркие музыкальные коллективы и исполнители — Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», певица Елка, музыкальные группы «Лиза Матрешка» и RadioBand, проект «Детская Филармония», а также гости из Белоруссии.

Отдельными площадками для посещения гостей выставки станут спортивная, на которой каждый день будут проходить соревнования по разным видам спорта, и молодежная, где 27 августа хедлайнером дня молодежи будет группа «Марсель».

Целое Витебское подворье развернется на территории праздника, а завершится выставка грандиозным гастрономическим угощением.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежь.