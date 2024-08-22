ЖКХ

Без света после грозы в Псковской области остался 371 населенный пункт

Прохождение грозового фронта по Псковской области вызвало волну отключений. Всего в регионе 371 населенный пункт отключён от электроснабжения. Больше всего отключений зафиксировано в Куньинском, Великолукском и Псковском районах. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Псковский филиал «Россетей» в режиме повышенной готовности. Работает 54 бригады численностью 181 человек и 56 единиц техники. Все усилия направлены на восстановление электроснабжения в течение сегодняшнего дня.

«Отдельно хочу отметить работу наших дружинников и неравнодушных жителей, которые помогают устранять последствия шторма, в том числе освобождая для проезда дороги. Спасибо», - написал Михаил Ведерников.

Сообщить об отсутствии электроснабжения можно по телефону: 8-800-220-0-220, или оставить заявку об отключении по номеру: 122.