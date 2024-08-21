Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

«Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!» ВИДЕО

Псковича оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ в соцсетях

50 миллионов рублей задолжали жители Великих Лук за отопление

Автопробег в День флага России в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ