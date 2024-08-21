Общество

Трехметровый аэростат из Великих Лук увидят гости выставки «Россия начинается здесь» в Пскове

Площадка города Великие Луки откроется на выставке «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области в Финском парке Пскова сегодня, 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукской администрации.

Фото здесь и далее: администрации Великих Лук

В павильоне №3 «Великие Луки» организаторы выставки представят историческое прошлое древнего русского города, особое внимание уделят военной истории периода Великой Отечественной войны, а также предметно продемонстрируют промышленный потенциал современного города на Ловати. Посетители увидят предметы военных лет и работы великолукских мастеров керамики.

Изюминка павильона Великих Лук - трехметровый аэростат с фотографиями, достопримечательностями и фотоизображениями тружеников заводов и предприятий города. В темное время суток он будет светиться. Арт-объект изготовили силами городского предприятия «Микрон».

«Приходите в павильон "Великих Лук" и совершите путешествие в столицу российского воздухоплавания и в промышленный центр региона», - заключили в великолукской администрации.

Выставка «Россия начинается здесь» будет работать в Пскове до 31 августа.

