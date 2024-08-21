Общество

Роспотребнадзор одобрил условия обучения в 95% российских школ

Российские школы завершают подготовку к новому учебному году. В прошлом учебном году Роспотребнадзор выдал более 10,7 тысячи предписаний по итогам надзорных мероприятий, на текущий момент выполнено 95% из них. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В течение 2023/2024 учебного года в целях обеспечения безопасных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях по итогам надзорных мероприятий было выдано более 10,7 тысячи предписаний. <…> К настоящему моменту в полном объеме выполнено около 10 тысяч предписаний, удельный вес которых составляет 95%», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что предписания касались санитарных требований к учебным помещениям, пищеблокам и столовым. Также реализуются меры по совершенствованию обеспечения качественным горячим питанием детей в общеобразовательных организациях, пишет ТАСС.

«Особое внимание уделено состоянию эпидемиологически значимых объектов и прежде всего готовности пищеблоков», - отметили в пресс-службе.