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Общество

«Зверьё моё»: Железная воля, или Особенности рабочих немецких овчарок

23.08.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 августа. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица питомника рабочих немецких овчарок «Айсенвиль» Светлана Кириллова и Анастасия Быстрова - хозяйка выпускницы этого питомника. Также в студии поприсутствовали их подопечные Хайди и Джун.

Чем рабочие немецкие овчарки отличаются от шоу-разведения? Каковы главные особенности этой породы? Куда отправляются выпускники псковского питомника, и какие ошибки могут допускать новоиспечённые хозяева? Почему важен постоянный контакт с заводчиком? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

 

Мечта с детства и «атаман в юбке»

- Светлана, Анастасия, здравствуйте! Познакомьте нас со своими спутницами.

С. К. - Это Хайди, ей 4,5 года, она родилась в моем питомнике «Айсенвиль» от германской вязки.

А. Б. - У меня молодая девочка из этого питомника, которая планируется использоваться в племенном разведении. Джун два года, пока готовимся к сдаче различных нормативов, которые доведут нас до разведения.

- Светлана, расскажите о питомнике, в котором родились эти чудесные девочки, с чего все началось?

С. К. - Конечно же, это всё идёт с детства, любовь к животным. Не так, что мне стукнуло 40 лет, и я стала заводчицей. Первый питомец - кавказская овчарка - появился у меня в 14 лет. Потом судьба связала с Григорьевой Светланой Николаевной, которая меня привела в мир спорта, привила любовь к немецким овчаркам. И потом я решила, что у меня будет личный питомник рабочих немецких овчарок. Назвали мы его «Айсенвиль», в переводе с немецкого «eiserner Wille» - железная воля. Наш питомник очень молодой, первый помет был в 2017-м году.

- Почему именно немецкие овчарки? А не что-то поменьше, например?

С. К. - У каждого, наверное, своя порода любимая. Для меня немецкая овчарка - эта порода номер один. Это сила, характер, быстрота, отважность, активность.

- Не пожалели в сделанном выборе? Жизнь заводчика, наверное, не самая легкая, особенно с такими крупными собаками?

С. К. - Не пожалела ни разу. Да, нелегко, потому что и аппетит у них большой, и подразумевается дрессировка. Мы занимаемся IGP - это очень недешевый вид спорта (IGP, или служебное троеборье - это международный тестовый норматив, служащий для выявления и тестирования качеств, необходимых собаке для успешного её применения. Данная дисциплина разработана на основе немецкой системы спортивной дрессировки собак - прим. ред.).

- Сколько всего животных на вашем попечении?

С. К. - Моих личных четыре. Плюс шпиц. Есть на совладении собаки - малинуа, бельгийская овчарка, у нас в питомнике было два помета таких щенков.

- Шпиц, наверное, главный в семье?

С. К. - Шпицы, которые вырастают с немецкими овчарками, думают, что они тоже немецкие овчарки. Этакий атаман в юбке.

- Анастасия, скажите, почему вы решили завести немецкую овчарку?

А. Б. - Лет 12 назад мы приобрели дом, и хотелось животное, которое можно там содержать. Сначала была немецкая овчарка шоу-разведения. Так случилось, что я заинтересовалась дрессировкой, но, к сожалению, эта собака погибла очень рано, и я начала искать альтернативу. Узнала о том, что есть две линии разведения немецких овчарок - шоу и рабочие. Последние выигрывают в плане выносливости и универсальности, и я решила взять такую собаку. Изначально это не планировалось как племенное использование животных, был только спорт. У меня есть два взрослых кобеля, тоже из «Айсенвиля», я начинала заниматься спортом, когда они были ещё щенками, выходили с ними на старты, сдавали нормативы.

Многофункциональные собаки

- Чем отличаются рабочие немецкие овчарки от шоу-разведения?

А. Б. - Рабочие более универсальные. Шоу немецкие овчарки в большинстве своём для красоты, они менее работоспособны, менее выносливы. С рабочими собаками мне намного проще: они хотят есть, гулять, играть, им нужно всегда что-то делать для человека.

С. К. - Некоторым людям, возможно, будет сложно с рабочими. Шоу-линия поспокойнее, и кому-то удобнее.

- Какие еще особенности породы вы могли бы выделить? Какой характер, какие повадки, к чему надо быть готовым, если хочешь такую собаку?

С. К. - Они активные, и ими нужно заниматься. Не так, что вы взяли собаку, и она будет сидеть во дворе. Ей нужны активные виды деятельности - плавание, катание на велосипеде и прочее.

А. Б. - Это изначально рабочая порода, причём универсальная. Таких собак учат ходить по следу, их можно использовать во многих направлениях, как в работе, так и в каких-то спортивных нормативах. Необязательно заниматься всем, чем занимаемся мы, можно выбрать что-то определённое и с ней работать. Эта собака может многое. Например, они умеют хорошо слушаться и взаимодействовать с проводником - хозяином. Это смелые собаки, способные выполнять функцию защиты.

- Я так понимаю, собак из вашего питомника берут, в том числе, для службы. Знаю, что одна из гостей нашей студии, Изма, проходила через «Айсенвиль».

С. К. - Да, она родилась у нас, это бельгийская овчарка, рабочая порода. Мы, как любители, просто спортом занимаемся, а есть структуры, которые берут собак в профессиональных целях, используют их в работе - например, для задержания нарушителей, поиска людей.

- В какие регионы отправляются ваши щенки? Псковичи интересуются этой породой?

С. К. - Псковичи берут, но меньше - не знаю, почему. Отправляем даже в дальние регионы - например, Южный Сахалин, у меня там три собаки. Есть наши выпускники в Омске, в Екатеринбурге. Люди выходят на нас, выбирают, наверное, по родителям. Одна наша малинуа уехала в Германию, шпицы - в Италии и Латинской Америке. На вязки мы тоже в Европу ездили.

- Насколько популярна сейчас эта порода в России?

С. К. - Очень популярна. Не знаю, за счет чего, возможно, многие люди хотят такой экстерьер, такой характер, который отличается от шоу-линий. Лет, наверное, 20 назад рабочих было очень мало, буквально единицы.

- Скажите, а в каких целях обычно берут рабочих собак? Вы же, наверное, спрашиваете, у покупателей, зачем им питомец?

С. К. - Да, конечно, мы всегда спрашиваем, оговариваем с человеком, чтобы понять, не будет ли ему сложно с такой активной собакой. Но обычно люди подстраиваются: есть семья, которая взяла у меня уже третью собаку. До этого у них были две шоу, а сейчас вот рабочие. Да, им было трудно на первых этапах за счет этой активности. Но люди не опустили руки, хотя им уже лет за 50, они ходят на занятия, приезжают к нам на защиту, и всё у них хорошо, справляются.

- Есть ли случаи, когда берут питомца в качестве компаньона «на диван»?

А. Б. - Есть, конечно. В наших кругах это называется активный диван. То есть, не просто собака, лежащая на диване в качестве мягкой игрушки. Мы курируем всех щенков, которых продаем, особенно в регионе, помогаем с дрессировкой, подтягиваем в занятия спортом. Заниматься нужно, и людям это нравится. Многие втягиваются в нашу команду, наши круги растут.

- Какие ошибки могут допускать собаководы, которые взяли собаку, чтобы она просто радовала глаз?

С. К. - Любой может допустить ошибку, в любой породе. Например, доберманы и лабрадоры - тоже очень активные собаки. Человек должен понимать, когда берёт щенка, что все они писают, какают. Щенок может кусаться, когда они начинают подрастать, месяца в 3-4. Начинают меняться зубы, и они сильно грызут всё подряд. Могут крушить дом, если недостаточно выгула. Это, наверное, самые грубые ошибки.

А. Б. - И многие люди, которые хотят взять рабочее разведение немецкой овчарки, почему-то думают, что у них встроена функция базовых команд. Это не так. Эти собаки легко обучаются достаточно многим командам, но со щенком надо заниматься хотя бы в первый год жизни. Тогда дальнейшее совместное существование будет очень комфортным.

Послушание по наследству

- Видела сообщение о том, что сейчас в Пскове проходит дрессировочный лагерь «Княжна Хельга». Что это за мероприятие?

С. К. - Это мероприятие для спортсменов, мы его организуем уже четвертый год, как говорится, под себя, для наших собак и щенков, для тех, кто к нам ходит заниматься. Также приезжают владельцы и тренеры из разных регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Мурманска.

А. Б. - Мы приглашаем тренеров по следу, послушанию и защите. Работаем в течение недели. В конце лагеря мы приглашаем судью, который принимает нормативы, у каждого свой, к которому готовилась собака. Это официальное мероприятие, которое проходит через Российскую кинологическую федерацию, с получением сертификатов.

- А в выставках вы участвуете?

С. К. - Нет, выставки для рабочих не слишком актуальны, так как они неконкурентоспособны. Это собаки другого экстерьера. На выставках больше представлена шоу-линия, а мы туда ходим для получения разводной оценки, как и на племсмотры. Получили оценку, и на этом выставочная карьера закончена, можно не ходить.

- На соревнования часто ездите?

С. К. - Соревнования по виду спорта, по которому мы дрессируемся, очень дорогоёмки, поэтому не слишком часто. К ним же ещё надо готовиться. Для нас актуален минимум - сдать экзамен для суки и кабеля по IGP-1. Самый высокий уровень нашего вида спорта IGP-3.

- Наше время подходит к концу, хотелось бы задать вопрос касаемо культуры собаководства в Пскове. Вы же, наверное, ходите гулять в городе, что можете сказать на этот счет?

А. Б. - По моим наблюдениям, люди, которые заводят животных, не только овчарок, а любую породу, стали уделять больше внимания культуре нахождения собаки в городе. Ходят на занятия, интересуются дрессировкой. Любая собака, если она обучается, передаёт это по наследству своему будущему потомству. Поэтому с любой собакой надо заниматься. Чем больше вы занимаетесь со своим питомцем, тем лучше его щенки будут обучаться у других владельцев. И, насколько я вижу, псковичи заинтересованы в том, чтобы животное в городе было комфортным как для владельца, так и для окружающих.

- Заводчики здесь, наверное, тоже очень помогают, важен контакт с покупателями?

С. К. - Да, конечно. Если ты профессиональный заводчик, ты обязан помочь и подсказать, курировать своих выпускников, владельцев щенков. Потому что порой они начинают спрашивать у «бабушек на лавочке», а это не профессионально.

А. Б. - Любой заводчик знает своих выпускников намного лучше, это естественно. Многие поведенческие моменты передаются щенкам от родителей по наследству, и, конечно, мы можем намного больше подсказать, как в той или иной ситуации вести себя с молодой собакой.

- Перейдем к советам для наших радиослушателей. Что важно учитывать при покупке немецкой овчарки? В частности, вопрос касаемо условий проживания: наверное, дом должен быть?

С. К. - Нет, не обязательно. Собака универсальная, она привыкает жить и в квартире. Понятно, что в однокомнатной будет сложно. Но собаки удобные: где ты сел, там они лежат у тебя в ногах. Хотя, конечно, дом в приоритете, это лучше - большая территория, вольер. Но её всё равно нужно брать домой и общаться, это важно.

А. Б. У меня есть животные, которые живут в вольере, есть те, кто живёт в доме постоянно. И все они могут жить и там, и там.

- Образ жизни, наверное, тоже важен? То есть, у человека должно быть время, чтобы заниматься собакой.

А. Б. - Да, естественно.

- К чему следует быть готовым на период привыкания?

С. К. - Повторюсь: это лужи. Они могут возникнуть, а, может, и нет. Первая ночь, возможно, будет сложной, так как маленький щенок может начать плакать. Это тоже необязательно, не все щенки так делают. Но все равно лучше, когда вы берете питомца, подгадать выходные. Многие берут отпуска, но это скорее плохо, потому что щенок привыкает, что кто-то постоянно дома. Месяц вы с ним возитесь, а тут вдруг на работу пошли. Щенок такой: «Упс, я один остался», - и начинается.... Щенку нужно привыкнуть, что никого нет. Еще на первых порах может оказаться полезной большая клетка, желательно антивандальная, потому что собаки сильные. Это будет их уголок, так легче привыкать. Вы ушли, закрыли собаку в клетку, и дом ваш цел, квартира цела, никакие провода не перекусаны, нигде никто не повесился…

А. Б. - И щенок цел, соответственно. Потому что случаи бывают разные.

- Светлана, Анастасия, спасибо за интересную беседу! Будем надеяться, что кому-то эта информация пригодится в жизни. Напоминаю, что в гостях у нас были владелица питомника рабочих немецких овчарок Светлана Кириллова и её подопечная Хайди, а также Анастасия Быстрова с выпускницей «Айсенвиля» Джун. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!

Теги: #собаки #животные #овчарки #Зверьё моё #заводчики
Источник: Псковская Лента Новостей
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