Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: DDoS-атаки на российских операторов и Telegram-каналы в реестре иноагентов

Участник боев исторической реконструкции: Были и случаи вплоть до перелома

Судимый пскович отправится в тюрьму на 3,5 года за хранение наркотиков в большом размере

Дедовичанка за рулем Chevrolet Lanos съехала в кювет и погибла

О тайне программы фестиваля «Александрова дорога» в Самолве рассказали организаторы

Восемь попугаев из Германии не пустили через границу в Псковской области

В Пскове могут расторгнуть муниципальный контракт с подрядной организацией, которая должна наносить дорожную разметку

«Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы?

Более 120 реконструкторов примут участие в историческом фестивале в Самолве

Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году

Парковку в центре Пскова ограничат в связи с проведением ярмарки