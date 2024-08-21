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Общество

Псковские дачи стали популярны у гостей из других регионов — аналитики

23.08.2024 14:32|ПсковКомментариев: 0

За год количество приезжающих издалека в дачные поселки Псковской области увеличилось на 35%. С начала теплого сезона посетителями садовых участков стали абоненты из более чем 70 регионов страны. Такие данные получили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенную информацию с базовых станций вблизи садовых товариществ. 

Фото: МегаФон

С мая наблюдается заметное увеличение числа гостей, приезжающих на дачи навестить близких или ради отдыха. В июле этот показатель вырос еще значительнее — на 10% по сравнению с июнем. Чаще гости прибывают из двух столиц (62% от общего количества), далее следуют абоненты оператора из Новгородской(5%), Тверской (2,4%) и Смоленской областей (2,3%).

С увеличением поездок в садовые некоммерческие товарищества (СНТ) пропорционально растет потребление загородного дата-трафика. Объем используемого мобильного интернета в СНТ Псковской области вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Пиковые значения приходятся на выходные дни и понедельники.

Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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