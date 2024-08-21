Общество

Молодёжный центр примет участие в выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

Псковский городской молодёжный центр примет участие в областной выставке «Россия начинается здесь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В течение двух дней, 23 августа с 13:00 до 17:00 и 27 августа с 16:00 до 20:00, сотрудники центра будут знакомить посетителей с активной молодёжной жизнью Пскова. Они расскажут о мероприятиях, в которых можно поучаствовать, и предложат поиграть в настольные игры, угадать популярные музыкальные хиты и многое другое.

Напомним, что 23 по 31 августа в Финском парке будет проходить областная выставка «Россия начинается здесь», на которой муниципалитеты Псковской области представят свои достижения и самые интересные проекты.