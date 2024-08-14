Происшествия

Грозовой разряд стал причиной трех пожаров в Псковской области

За минувшие дежурные сутки, 22 августа, пожарно-спасательными подразделениями Псковской области ликвидировано пять техногенных пожаров, предположительной причиной трёх из них стал грозовой разряд. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 16:41 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Лобачи Пустошкинского района. В результате пожара дом поврежден огнем изнутри по всей площади. Благодаря оперативным и грамотным действиям специалистов МЧС России спасено две хозяйственные постройки.

Позднее в садовом некоммерческом товариществе «ВЗВА» в Великолукском районе в результате пожара в садовом доме огнем повреждена кровля по всей площади, помещение мансардного этажа выгорело изнутри по всей площади. Огнеборцами МЧС России спасен дом.

В 21:04 поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении в деревне Заозерье Дедовичского района. В результате пожара огнем повреждена комната по всей площади, помещение закопчено. При ликвидации возгорания строение удалось спасти.