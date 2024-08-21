Общество

С 80-летием образования Псковской области поздравил жителей региона Александр Котов

Жителей Псковской области с 80-й годовщиной образования региона от имени депутатов Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Прошедшие восемь десятилетий – один их значимых периодов тысячелетней истории древней псковской земли. Наш регион является наследником и продолжателем богатых духовных, культурных и воинских традиций. На Псковщине зарождалась православная вера, формировалась российская государственность, были созданы великие произведения искусства и архитектуры, совершены ратные подвиги во имя Отчизны», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что великое наследие предков наделяет нынешних жителей Псковской области огромной ответственностью за собственные поступки и одновременно мощной силой и верой для свершений. «В самые тяжёлые для страны годы псковские воины вставали на защиту Родины, и сегодня наши десантники, разведчики, лётчики, военнослужащие национальной гвардии доблестно и героически защищают безопасность государства в боевых условиях», - заметил он.

«Мы гордимся нашими мирными достижениями – по результатам последних пяти лет Псковская область вошла в пятёрку наиболее динамично развивающихся регионов. Впереди ещё немало задач. Уверен, что мы, жители Псковской области, приложим максимум совместных усилий для процветания древней псковской земли!» - заключил председатель областного Собрания.