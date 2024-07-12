Общество

Около 40% работающих россиян не хотят оформлять больничный лист при ОРВИ

Около 40% работающих россиян не хотят оформлять больничный лист по причине потери в зарплате. Об этом сообщает Центр социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС. В среднем работники при выходе на больничный теряют от 20 до 40% заработка.

«Выяснилось, что в случае появления явных признаков простудного заболевания — ОРЗ, ОРВИ, гриппа и других — 42,8% респондентов не оформляют больничный лист. Эта доля выросла на 5,2% относительно 2022 года и на 10,6% относительно 2021-го», — говорится в исследовании.

Для 41,5% работников основной причиной перенести заболевание на ногах является нежелание терять доход. Примерно 10% респондентов объяснили, что отказываются от оформления больничного листа по требованию работодателя, а 6,6% признались, что боятся увольнения, пишут «Известия».

Авторы исследования указывают, что тенденции по отказу работников от больничного подтверждают и другие исследовательские организации: в прошлом году СК «Росгосстрах» и «Зарплата.ру» вовсе заявили, что 66% россиян не берут больничный — причем и в этом опросе отмечено увеличение доли тех, кто переносит заболевание на ногах.

Увеличение числа работающих, которые не оформляют больничный лист при заболевании, связано во многом с изменением структуры занятости, указывают аналитики.

«По данным ФНС России, за последний год число самозанятых выросло в 1,4 раза и на начало мая 2024 года составляло 10,3 млн человек. Условия этого налогового режима не предусматривают выплаты по временной нетрудоспособности, так как его пользователи не платят страховые взносы. Самозанятые в случае болезни могут открыть больничный лист, но при условии заключения договора добровольного медицинского страхования с Социальным фондом Российской Федерации», — говорится в исследовании.

Однако среди наемных работников доля тех, кто не оформляет больничные, тоже растет: в 2021 году на ногах заболевание переносили 28,8% человек, в 2022-м — 33,3%, а в 2024-м — уже 38,8%. Причем чем меньше компания, тем чаще сотрудники отказываются от оформления больничных.

Еще одна прямая зависимость: те, кто находится на полностью удаленном или комбинированном режиме работы, не берут больничный чаще (62,9 и 55,9% соответственно). Работающие в офисе или на предприятии отказываются от оформления временной нетрудоспособности в 36,1% случаев.

Зависит решение и от возраста: чаще всего отказ от больничного встречается в возрастных группах 18–24 года (49,2%) и 40–49 лет (42,4%).