«Дневной дозор»: Почему растут цены в кафе и ресторанах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему роста цен в ресторанах и кафе. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Позволить себе ходить по кафе и ресторанам каждый день (ну или хотя бы каждые выходные), объективно говоря, могут далеко не все жители Псковской области. Доходы не те. Говоря конкретнее, доля граждан, которые получают немногим больше прожиточного минимума, в нашем регионе всё ещё существенна.
И тенденция такова, говорят специалисты, что поход в кафе или ресторан в ближайшие месяцы может стать ещё менее доступным. По информации «Парламентской газеты», в России цены в заведениях общепита до конца года могут вырасти сразу на 10%. Почему? В основном, из-за высокой стоимости продуктов, арендной платы и коммуналки.
Впрочем, есть этому и другие объяснения. Рестораторы всё чаще говорят о «фастфудизации» - то есть о том, что современные люди отдают предпочтение быстрым перекусам в сетевых кафе и столовых или же обедают прямо в магазинах у дома, где, исходя из запросов населения, появляются столики со стульями. Тех, кто посещает «традиционные» рестораны, якобы, становится всё меньше. И чтобы свести концы с концами, владельцы поднимают стоимость блюд для тех, кто пока ещё к ним приходит…
Но действительно ли это работает так в небольших городах вроде Пскова, ориентированных на туристов? Ведь, по данным Псковстата, объем услуг заведений общепита в регионе вырос с начала года почти на 11%...
О том, стоит ли ждать роста цен в кафе и ресторанах Псковской области и о том, с чем связана эта тенденция нашем регионе, сегодня в программе «Дневной дозор».
Прогнозы о повышении рестораторами ценников на 10% - вполне реализуемый сценарий - уверен экономический обозреватель Алексей Овчинников. Он пояснил, что подобный вывод можно сделать, уже лишь понаблюдав за инфляцией (к августу она превысила 9%) и индексом потребительских цен (он к последнему летнему месяцу превысил 16%).
Между тем, у эксперта Федерации рестораторов и отельеров России, известного псковского ресторатора Андрея Филатова другая точка зрения. Как следует из его слов, как раз большинству псковичей регулярно посещать кафе и рестораны не позволяют зарплаты. Ходят по заведениям всё чаще москвичи и петербуржцы. «Им наши цены кажутся маленькими, а псковичам - большими», - обратил внимание на парадокс Андрей Филатов. Он также заявил, что цены в заведениях общепита сейчас остались на уровнях 2019 года. И это при том, что подорожало за это время буквально всё - от продуктов до проезда в транспорте!
«Многие идут открывать бизнес в сфере общепита, не понимая, куда они попадают. А это самый рискованный бизнес! Многие закрываются. Очень большая конкуренция. Она должна была бы снижать цены, но, к сожалению, куда больше влияют на неё внутренние и внешние факторы», - отметил Андрей Филатов.
Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России», ресторатор Станислав Оссовский, тем временем, вспомнил, что, когда полтора года назад он открывал свой ресторан, то «условная точка безубыточности была 100 тысяч рублей, а спустя небольшой промежуток времени она стала 200 тысяч рублей». То есть по сути содержание ресторана (с оплатой коммунальных услуг, арендой, себестоимостью сырья и другими статьями расходов) выросло в два раза. На этом фоне рост объёма услуг заведений общепита, о котором говорит Псковстат, собеседник связал с увеличением среднего чека.
Что именно за события так могут повлиять на рестораны, Станислав Оссовский говорить не стал. Предложил наблюдать самим.
С тем, что кафе и рестораны сейчас увеличивают цены потому, что пытаются удержаться на плаву, «переложив финансовую нагрузку» с тех, кто перестал ходить в заведения, на тех, кто в них ещё ходит, не согласился псковский ресторатор Виталий Зайцев. Ну а текущий рост цен он назвал «естественным процессом».
Увеличение объёма услуг заведений общепита, по мнению Виталия Зайцева связано как раз не с ростом цен в кафе и ресторанах, а с увеличением потока туристов в регион. Способствовали этому закрытые границы и развитие внутреннего туризма.
Между тем, руководитель нескольких ресто-баров в черте Пскова Игорь Савицкий рост цен в заведения общепита связывает не только с инфляцией, но и с цифровизацией. Он объяснил, что после того, как в стране появились информационные системы, занимающиеся контролем качества и отслеживанием грузов, «за бортом» сферы общепита оказались мелкие фермеры, у которых ранее можно было приобрести качественную продукцию по доступным ценам. И это лишь одна грань проблемы...
«Вопрос поднятия цен в общепите стоит очень давно», - признал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Он отметил, что связано это с большим количество нюансов. Например, с кадровым голодом. В системе общепита, признался омбудсмен, сейчас очень сложно найти хороших поваров. И чтобы сохранить работников, значительные суммы тратят на зарплаты им.
Цены в кафе и ресторанах до конца года вырастут - с этим тезисом соглашаются практически все наши сегодняшние собеседники. Но вот на вопрос «как сильно вырастут?» универсального ответа они не дают. «На 10%», - соглашаются с прогнозами одни. «Как минимум, на уровень инфляции», - спорят другие. «На 30%», - уверяют третьи.
Нет единства мнений и по поводу причин удорожания. Часть рестораторов винит в этом инфляцию, цифровые технологии, демографический кризис, отток рабочей силы и кадровый голод. Впрочем, есть и те, кто убеждает, мол, ничего сверхъестественного в росте цен нет...
Светлана Пикалёва