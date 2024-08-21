Общество

Псковский губернатор в день 80-летия области возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

По случаю 80-летия образования Псковской области в Москве состоялась торжественная церемония возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата с участием Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На мероприятии присутствовали известные уроженцы Псковской земли, руководство и сотрудники представительства Псковской области при правительстве Российской Федерации, участники региональных отделений Движения Первых и Юнармии, ветераны специальной военной операции и другие приглашенные.

Под звуки военного оркестра почетный караул установил венок с надписью «От жителей Псковской области» и Георгиевской лентой на стойку перед Вечным огнем у Кремлевской стены. Затем под звуки метронома глава региона вместе с другими делегатами почтил минутой молчания память павших защитников Отечества. После прозвучал гимн Российской Федерации.

После гимна Российской Федерации состоялось шествие роты почетного караула.

Далее Михаил Ведерников принес цветы к памятным знакам Город воинской славы - Псков и Великие Луки.

23 августа Псковская область празднует 80-летие со дня образования. Именно в этот день указом президиума Верховного Совета СССР была образована Псковская область. С самого утра Михаил Ведерников поздравил жителей региона со знаменательной юбилейной датой, напомнили в правительстве.