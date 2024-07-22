Общество

Александр Котов поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Разобраться в обстоятельствах уголовного дела, изобличить преступника и защитить невиновного – такие задачи поставило государство и общество перед работниками органов следствия. Это тяжёлая работа, требующая обширных юридических знаний, внутренней дисциплины, гражданской ответственности и психологической устойчивости», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что людям важно чувствовать защищённость и твёрдо знать, что преступник не уйдет от ответственности. Работники следственных органов обеспечивают верховенство права и закона, ведя непримиримую борьбу с криминалом, терроризмом и экстремизмом, коррупцией.

«Благодарю псковских работников органов следствия всех поколений за профессионализм, добросовестное отношение к делу, выдержку и терпение. Здоровья и благополучия!» - заключил Александр Котов.