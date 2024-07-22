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Общество

Как выбрать кабель для смартфона, рассказал эксперт

29.07.2024 09:43|ПсковКомментариев: 0

Современные зарядные устройства – это многофункциональные аксессуары, которые обычно состоят из адаптера и съёмного кабеля. В отличие от адаптеров, кабели чаще выходят из строя. Всегда ли кабель от известного бренда прочнее, чем недорогой аналог? Менеджер по управлению товарными категориями МегаФона Андрей Иванов поделился советами, на что обратить внимание при выборе зарядного кабеля, который будет быстро заряжать смартфон и прослужит дольше.

 

Фото: МегаФон

В первую очередь эксперт рекомендует обратить внимание на совместимость зарядного устройства со смартфоном. Помимо типа разъёма, кабели имеют другие важные характеристики, которые стоит изучить перед выбором, учитывая требования смартфона. Например, на производительность кабеля влияет сила тока, которую он может обеспечить во время зарядки. В настоящее время наиболее популярными кабелями являются USB 3.1, так как многие современные планшеты и ноутбуки оснащаются именно такими разъёмами.

Большинство зарядных кабелей также позволяют передавать данные, но есть исключения. Передача данных необходима, например, для отправки файлов с устройства на компьютер, а также для подключения телефона к транспортному средству. Здесь стоит обратить внимание на скорость передачи данных.

Пользователям iPhone 14 и более ранних моделей iPhone важно обратить внимание на сертификацию. Андрей Иванов советует использовать кабель с логотипом MFI: это означает, что он был протестирован Apple и соответствует основным требованиям компании.

В iPhone 15 уже используется разъём Type-C, и можно выбирать кабель, совместимый с USB 3.0. При этом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max поддерживают скорость USB 3.2 Gen 2 до 10 Гбит/с.

Недорогие кабели состоят из синтетического материала – они быстрее изнашиваются, и их придется регулярно менять. Однако эксперт отмечает: если клиент не планирует постоянно носить его в сумке или использовать в экстремальных условиях, не стоит переплачивать за прочность. Кабель, который используется дома, не обязательно должен иметь дополнительные элементы защиты (например, тканевую оплетку). А если необходим износостойкий кабель, то вместо резиновой изоляции можно выбрать прочный полипропилен с кевларовыми волокнами, чтобы обеспечить прочность кабеля – он не будет гнуться или ломаться.

Также Андрей Иванов обращает внимание на толщину кабеля – чем он толще, тем больше пропускной ток, а это важнейшая характеристика любого кабеля, которая напрямую отвечает за то, насколько быстро он сможет подзарядить смартфон. Самые простые кабели рассчитаны на небольшую силу тока 0,5 А, тогда как для быстрой зарядки мощностью 120 Вт используется напряжение 10 В и сила тока 12 А.

Эксперт также советует обратить внимание на длину провода – чем он длиннее, тем больше потеря мощности. Сопротивление увеличивается по мере увеличения длины USB-кабеля. Особенно это важно для устройств, поддерживающих быструю зарядку.

Источник: МегаФон

Теги: #смартфоны
Источник: Псковская Лента Новостей
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