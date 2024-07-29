Общество

Дежурная служба Росгвардии отмечает 33-ю годовщину со дня образования

1 августа свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и сотрудники дежурной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Дежурная служба управления Росгвардии по Псковской области в круглосуточном режиме осуществляет сбор и обобщение оперативной информации, координирует действия подразделений ведомства, взаимодействует с правоохранительными органами.

От профессионализма оперативных дежурных и их помощников зависит качество выполняемых задач, направленных на обеспечение безопасности граждан, заметили в ведомстве.