Общество

Подбросил голову свиньи: пскович держит в страхе бывшую жену и ребенка

Раньше они были вполне себе счастливой парой, воспитывали совместного ребенка, пока поведение мужчины не стало вызывать вопросы.

Фото предоставлено героиней истории

Как рассказала женщина, он допускал грубость, оскорбления, агрессивно себя вёл. Жить в страхе и опасаться за то, что следующее утро в её жизни может и не наступить, супруга склонного к абьюзу мужчины больше не могла себе позволить. Ведь у неё на иждивении находился ребенок, который с каждым годом понимал в происходящем все больше. А становиться грушей для битья и слушать постоянные упреки она тоже уже не хотела. Да и ребенок стал все чаще задавать вопросы относительно довольно-таки странного и не поддающегося логическому объяснению поведения отца. Когда суд развел супругов, начался настоящий ад. Подробнее - в новом материале «МК в Пскове».