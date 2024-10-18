Общество

Прокуратура даст оценку причинам, по которым псковскую школу №2 не отремонтировали в срок

Прокуратура города Пскова даст оценку причинам, по которым капитальный ремонт школы №2 не был завершен в срок. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«По школе №2 города Пскова прокуратура города даст окончательную оценку, в чем причина того, что школа оказалась не готова к началу учебного года — объективные это причины или недостатки в организации работы подрядчика. Организован ежедневный мониторинг хода ремонта. Дважды в неделю на объект выезжает глава Пскова, профильные заместители там работают каждый день. За ходом ремонта также внимательно смотрит городская прокуратура», - рассказала Ирина Иванова.

Что касается школы №23, то часть детей еще до карантина вернулись в свои классы, пояснила гостья студии. Сейчас в школе продолжается работа в чердачных, технических помещениях, ведется косметический ремонт кабинетов, рекреаций.

Напомним, капитальный ремонт в двух школах города не был завершен вовремя.