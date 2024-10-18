Началась регистрация волонтёров на мероприятия к 80-летию Великой Победы. Международный волонтёрский корпус формируют «Волонтёры Победы» при поддержке партии «Единая Россия» и других партнёров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
Фото: «Единая Россия»
В адрес участников форума приветствие направил президент Владимир Путин.
Он отметил большую кропотливую работу добровольцев движения по таким важным направлениям как помощь ветеранам, обустройство воинских захоронений и мемориалов, проведение международных акций - «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Огненные картины войны».
«Значима ваша роль и в организации масштабных ответственных мероприятий, посвящённых Дню Победы - Парада Победы и народного шествия "Бессмертный полк". И, конечно, самого глубокого признания заслуживает всесторонняя поддержка, которую вы оказываете участникам специальной военной операции и их семьям. Уверен, что ваш форум пройдёт успешно, даст старт новым востребованным начинаниям. Желаю вам всего наилучшего», - подчеркнул президент.
Корпус объединит более полумиллиона активистов со всей России и из других стран, которые сопроводят памятные и праздничные мероприятия 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
Присоединиться может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте волонтёрыпобеды.рф. В рамках деятельности Международного волонтёрского корпуса создадут Центры подготовки добровольцев в России и других странах. В них будут проходить тематические события, образовательные и мотивационные мероприятия с привлечением партнёрских организаций. Открытие региональных и международных центров планируется 9-11 ноября - за полгода до Дня Победы.