Общество

Началась регистрация волонтёров на мероприятия к 80-летию Великой Победы

Началась регистрация волонтёров на мероприятия к 80-летию Великой Победы. Международный волонтёрский корпус формируют «Волонтёры Победы» при поддержке партии «Единая Россия» и других партнёров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

В адрес участников форума приветствие направил президент Владимир Путин.

«Отрадно, что этот уникальный, поистине общенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушных людей - как в России, так и далеко за её пределами. Вы искренне стремитесь приносить пользу Родине, внести свой вклад в сохранение нашей ратной, исторической памяти, в патриотическое воспитание подрастающего поколения», - сказал глава государства.

Он отметил большую кропотливую работу добровольцев движения по таким важным направлениям как помощь ветеранам, обустройство воинских захоронений и мемориалов, проведение международных акций - «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Огненные картины войны».

«Значима ваша роль и в организации масштабных ответственных мероприятий, посвящённых Дню Победы - Парада Победы и народного шествия "Бессмертный полк". И, конечно, самого глубокого признания заслуживает всесторонняя поддержка, которую вы оказываете участникам специальной военной операции и их семьям. Уверен, что ваш форум пройдёт успешно, даст старт новым востребованным начинаниям. Желаю вам всего наилучшего», - подчеркнул президент.

Корпус объединит более полумиллиона активистов со всей России и из других стран, которые сопроводят памятные и праздничные мероприятия 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

«Стать волонтёром корпуса 80-летия Великой Победы — это не только возможность помочь, но и уникальный шанс прикоснуться к истории, сохранить память о подвигах наших предков и продолжить их дело. Если хотите, это своего рода сражение на историческом фронте за нашу память, за наших Героев и за будущее страны. Каждый может внести вклад в эту Победу, создавать атмосферу уважения и благодарности нашим ветеранам», — отметила руководитель «Волонтёров Победы», председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

Присоединиться может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте волонтёрыпобеды.рф. В рамках деятельности Международного волонтёрского корпуса создадут Центры подготовки добровольцев в России и других странах. В них будут проходить тематические события, образовательные и мотивационные мероприятия с привлечением партнёрских организаций. Открытие региональных и международных центров планируется 9-11 ноября - за полгода до Дня Победы.