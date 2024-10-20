Спорт

Псковички привезли семь золотых медалей с Big Piter sport show

Третий всероссийский открытый Кубок Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики прошел в Санкт-Петербурге в рамках Big Piter sport show. Псков представила команда Viki sport под руководством Виктории Трениной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители команды.

Фотографии: Viki sport

В этом году спортсменки снова завоевали золотые и серебряные медали и, как и в прошлом, получили командный Кубок, что говорит о высокой слаженности коллектива, отметили в команде.

Результаты псковичек:

Золотая медаль — Кристина Короткова, артистическое воздушное кольцо (6-9 лет, любители).

Серебряная медаль — Диана Васильева, артистическое воздушное кольцо (6-9 лет, любители).

Золотая медаль — Анисия Чижова, артистическое воздушное кольцо (10-13 лет, любители).

Серебряная медаль — Вероника Желенговская, артистическое воздушное кольцо (10-13 лет, любители).

Золотая медаль — Алина Румянцева, артистическое воздушное кольцо (14-17 лет, профессионалы).

Золотая медаль — Алина Румянцева, спортивное воздушное кольцо (14-17 лет, элита).