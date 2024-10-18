Общество

Новое официальное приложение СберБанка для iPhone снова доступно в App Store

С сегодняшнего дня владельцы iPhone-смартфонов могут скачать в App Store новую официальную версию приложения СберБанк Онлайн под названием «Бюджет Онлайн». Для входа понадобится номер действующей карты Сбера.

Среди визуальных изменений — новый дизайн входа в приложение, который ранее уже стал доступен владельцам Android-смартфонов. Среди функциональных достоинств — полезные сервисы и разделы (например, акции и предложения от Сбера и партнёров в преддверии Зелёного дня и многое другое).

До конца года новых версий в App Store не появится — это важно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, которые научились подделывать логотипы и даже фирменные цвета, чтобы фейковые приложения были похожи на настоящие. Поэтому лучше не откладывать установку новой версии: во-первых, её довольно быстро удаляют, во-вторых, наиболее старые версии приложения 12.15, 14.3 и 14.11 будут отключены. После удаления из App Store клиентам придётся идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения, либо вызвать сотрудника выездного сервиса (это бесплатно, но есть не во всех населённых пунктах).

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