Пять школ Пскова закрыли на карантин

В пяти школах в городе Пскове ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. Об этом руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она уточнила, что заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 2024 году, и на данный момент зафиксировано 198 случаев этого заболевания.
Напомним, ранее школы №1 и №24 в Пскове перевели на дистанционный формат обучения в связи с регистрацией случаев пневмонии в этих учреждениях.
Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит эпидемиологические расследования случаев заболеваний внебольничной пневмонией в школах города.