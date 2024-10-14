Общество

Пять школ Пскова закрыли на карантин

В пяти школах в городе Пскове ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. Об этом руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По ОРВИ по итогам 41 недели в области закрыто 14 классов в 7 школах и 4 группы в 2 детских садах. Решение о закрытии школы принимается руководителем образовательной организации. Карантин длится не менее 7 дней. По городу Пскову на карантине пять школ по причинам внебольничной пневмонии и ОРВИ», – сказала Елена Припутенко.

Она уточнила, что заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 2024 году, и на данный момент зафиксировано 198 случаев этого заболевания.

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Напомним, ранее школы №1 и №24 в Пскове перевели на дистанционный формат обучения в связи с регистрацией случаев пневмонии в этих учреждениях.

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Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит эпидемиологические расследования случаев заболеваний внебольничной пневмонией в школах города.