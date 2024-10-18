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Общество

Псковичей предупреждают о новой схеме мошенничества с сим-картами

22.10.2024 15:50|ПсковКомментариев: 0

Участились случаи мошенничества с «подарочной» сим-картой. Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук подробно рассказал ТАСС, как работает эта схема и как псковичам не стать жертвой мошенников.

Мошенники звонят жертве и представляются сотрудниками мобильного оператора. Они сообщают, что на имя абонента была открыта «подарочная» сим-карта, на которой, по их словам, якобы уже имеется сумма, например, 450 рублей. Мошенники заверяют, что, если абонент не нуждается в данной сим-карте, её можно закрыть, а деньги — вывести на свой банковский счет.

Чтобы получить деньги, мошенники просят предоставить личные данные: ФИО, номер паспорта, данные банковской карты и т. д. Они могут также попросить установить приложение для удаленного доступа или передать код, который приходит в смс. А если не выполнить указанные действия сразу, то деньги будут потеряны.

После получения всех необходимых данных и доступа к аккаунту мошенники могут быстро вывести все деньги со счета жертвы или использовать данные для дальнейших махинаций.

Чтобы защитить себя, не нужно передавать свои личные данные (номер паспорта, данные банковских карт, коды и пароли) посторонним лицам, сотрудники call-центра не запрашивают подобную информацию. Лучше всего перезвонить по официальному телефону компании, чтобы удостовериться, что разговор был не с мошенником.

Также рекомендуется регулярно проверять свои банковские счета и счета мобильного оператора на предмет подозрительных операций и попыток входа.

Теги: #мтс
Источник: Псковская Лента Новостей
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