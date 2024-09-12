Недвижимость

Аренда жилья в крупных городах России подорожала на 31%

За год средняя стоимость аренды студий и однокомнатных квартир в крупных городах России выросла почти на 31%, двухкомнатных — на 29%.

«Этот год стал рекордным по росту средних ставок аренды жилья. В прошлом году средние ставки аренды студий и однокомнатных квартир за аналогичный период выросли лишь на 12,7%, двухкомнатных — на 11,2%», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Среди городов-миллионников России самый сильный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир по сравнению с октябрем прошлого года зафиксирован в Казани (+58%), Красноярске (+56%), Перми (+41%), Екатеринбурге (+40%), Ростове-на-Дону (+39%), Санкт-Петербурге и Челябинске (+37%), Омске, Волгограде и Нижнем Новгороде (+31%). В Москве за аналогичный период рост составил 29%.

Средние ставки аренды двухкомнатных квартир значительнее всего выросли в Красноярске (+56%), Казани (+53%), Санкт-Петербурге (+45%), Екатеринбурге (+43%) и Челябинске (+39%). В Москве рост составил 25%, пишут «Известия».

«Сейчас рынок аренды откровенно перегрет. Сказалось как резкое сокращение количества наиболее бюджетных вариантов квартир из-за снижения доступности ипотечных кредитов, так и рост затрат собственников, в том числе на коммунальные платежи. Плюс на рынок всё больше выходят квартиры в новостройках с качественным ремонтом, которые собственники не готовы сдавать дешево. При этом арендаторы стараются найти более бюджетный вариант и сократить свои затраты. В этой связи риелторы стали предоставлять рассрочки на оплату комиссии за подбор объекта — это еще один показатель того, что ставки аренды уже выросли чрезмерно», — поясняет Александр Иванов.

По его мнению, спрос на рынке аренды жилья постепенно будет остывать на фоне завершения традиционного пикового сезона и средние ставки аренды могут снизиться на 5-7% до конца года, как за счет конкуренции между арендодателями, так и из-за постепенного восстановления структуры предложения на рынке аренды квартир