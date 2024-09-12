Аренда жилья в крупных городах России подорожала на 31%

За год средняя стоимость аренды студий и однокомнатных квартир в крупных городах России выросла почти на 31%, двухкомнатных — на 29%.
Среди городов-миллионников России самый сильный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир по сравнению с октябрем прошлого года зафиксирован в Казани (+58%), Красноярске (+56%), Перми (+41%), Екатеринбурге (+40%), Ростове-на-Дону (+39%), Санкт-Петербурге и Челябинске (+37%), Омске, Волгограде и Нижнем Новгороде (+31%). В Москве за аналогичный период рост составил 29%.
Средние ставки аренды двухкомнатных квартир значительнее всего выросли в Красноярске (+56%), Казани (+53%), Санкт-Петербурге (+45%), Екатеринбурге (+43%) и Челябинске (+39%). В Москве рост составил 25%, пишут «Известия».
По его мнению, спрос на рынке аренды жилья постепенно будет остывать на фоне завершения традиционного пикового сезона и средние ставки аренды могут снизиться на 5-7% до конца года, как за счет конкуренции между арендодателями, так и из-за постепенного восстановления структуры предложения на рынке аренды квартир