Общество

Через Псковскую область в РФ с начала года ввезли почти 200 тонн свежих грибов

По состоянию на 22 октября через Псковскую область на территорию Российской Федерации с начала 2024 года поступило 58 партий свежих грибов в количестве 198 тонн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Поставщиком партий лисичек и шампиньонов выступила Республика Беларусь. В отношении всех партий подкарантинной продукции должностными лицами управления Россельхознадзора осуществлен карантинный фитосанитарный контроль.

Грибы проследовали в адреса получателей из Санкт-Петербурга и Псковской области.