Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с участником съезда «Партии любителей пива»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В начале октября в Москве состоялся учредительный съезд «Партии любителей пива». Делегаты из 50 регионов страны, в том числе из Псковской области, избрали руководящие органы партии, утвердили партийную программу и устав.

Сегодня в прямом эфире участник учредительного съезда «Партии любителей пива» Сергей Яковенко поделится своими впечатлениями от мероприятия. Также ведущий Александр Савенко поговорит с ним о перспективах регистрации ПЛП в Минюсте, о планах псковских активистов и на другие актуальные темы.

Звоните по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена