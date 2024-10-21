Культура

Дом офицеров Пскова приглашает на благотворительный марафон в День народного единства

В День народного единства, 4 ноября, Дом офицеров города Пскова приглашает присоединиться к благотворительному многонациональному марафону «Единою семьёй мы победим!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров.

Фото: Дом офицеров Пскова

Участников ожидают рассказы о подвигах Героев многонациональной армии, творческие выступления коллективов и солистов города.

«Твердость, вера и любовь к Отечеству - те духовные скрепы, что объединяли и объединяют наш многонациональный народ», - отметили в Доме офицеров.

По традиции в течение программы будут собирать средства для помощи воинам Псковского гарнизона.

Начало благотворительного марафона - в 16:00.

Возрастное ограничение: 6+