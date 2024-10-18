Общество

Останки более 150 жертв нацистов перезахоронили по итогам студенческой поисковой экспедиции

В Дновском муниципальном округе завершилась межрегиональная экспедиция поисковых отрядов «Студенческая Вахта Памяти. Северо-Западный фронт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: сайт правительства Псковской области

Силами поисковиков за экспедицию были подняты останки более 150-ти военнопленных и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны в концлагере. По найденным солдатским медальонам удалось установить имена 7-ми человек.

Поисковые работы велись вблизи деревни Колотушино Дновского муниципального округа, где в годы Великой Отечественной войны в тяжелых и бесчеловечных условиях концентрационного лагеря содержались военнопленные и мирные советские граждане.

Памятная церемония захоронения останков советских граждан и военнопленных прошла с участием поисковиков, волонтеров, родственников погибших, юнармейцев и жителей района. Протоирей храма Архангела Михаила отец Сергий совершил заупокойную литию по погибшим узникам концлагеря.

В торжественной обстановке прошла передача медальонов в семьи героев, чьи имена удалось установить. Это Лукашев Андрей Николаевич (1902-го года рождения), Дордуков Алексей Васильевич (1912-го года рождения), Тимченко Степан Сергеевич (1902-го года рождения), Ченцов Петр Иванович (1914-го года рождения).

В межрегиональной экспедиции поисковых отрядов приняли участие 60 человек из 20-ти регионов России — Владимирской, Волгоградской, Кемеровской, Курганской, Мурманской областей, Хабаровского края, Донецкой Народной Республики и других.

Организаторами экспедиции выступили поисковое движение России, ПО ВППОО «След «Пантеры» при поддержке правительства Псковской области и поисковой экспедиции «Долина».