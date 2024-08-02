Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: «Шоу фриков и трансвеститов» и рост ключевой ставки

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:
«Шоу фриков и трансвеститов»: в Париже открылись Олимпийские Игры;
ЦБ поднял ключевую ставку до 18% годовых: как это отразится на бизнесе и потребителях?
В России легализуют майнинг криптовалют — эти и другие решения Совета Федерации;
Новый мусорный регоператор лихо взялся исправлять ошибки «Экопрома»: новая техника и новый филиал в Великих Луках;
Курс на спорт: в Пскове откроют лыжно-биатлонный центр и Центр пляжных видов спорта.
В политическом блоке к ведущим традиционно присоединится главный редактор ПЛН, политический обозреватель Александр Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.