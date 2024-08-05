Общество

Акция «Каникулы с Росгвардией» прошла в детском лагере в Стругокрасненском округе

Сотрудники межмуниципального отделения вневедомственной охраны «Дедовическое» провели акцию «Каникулы с Росгвардией» в детском лагере «Дружба» в Стругокрасненском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы рассказали детям о задачах подразделения и продемонстрировали свою экипировку. Кроме того, они напомнили учащимся о важной роли спорта в жизни человека, о пользе занятий физкультурой для здоровья. Ребята узнали о необходимости ежедневных физических нагрузок, полезных для растущего организма.

«Каникулы с Росгвардией» - ведомственная акция Росгвардии, направленная на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, популяризацию спорта и активного образа жизни.