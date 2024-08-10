Общество

Врач рассказала, как правильно выбрать позу для сна

Правильная поза для сна - это поза в первую очередь комфортная для самого человека, которую он должен выбирать сам, сообщила заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.

«Как невролог, я могу сказать, что человек, какое бы ни было ему назначено лечение или даны рекомендации, должен выбирать позу для сна, удобную прежде всего и комфортную для самого себя. Потому что если, к примеру, есть болевой синдром у человека, то он интуитивно занимает периодически вынужденное положение для того, чтобы облегчить эту боль», - отметила Наталья Щипицина.

Здоровый человек, не скованный в движении и не парализованный, должен сам выбирать позу для сна, главное, чтобы она была комфортной, пишет РИА Новости.

«Конечно, существует масса различных ортопедических подушек, ортопедических матрасов, которые могут рекомендовать специалисты. Но к этому все равно надо подходить избирательно, потому что это очень индивидуально. А при выборе самое главный критерий - это ощущения комфорта», - добавила Наталья Щипицина.