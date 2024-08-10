Общество

Кинолог предостерег от поиска советов по воспитанию собаки на форумах

Чаще всего проблемное поведение собаки можно объяснить и исправить, однако в этом вопросе не стоит слепо полагаться на советчиков в интернете, они зачастую обладают ограниченным опытом или же вовсе транслируют мифы, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Изучайте только те источники, которым доверяете. Некоторые собаководы привыкли спрашивать советы по коррекции поведения на форумах, где не всегда собираются профессиональные дрессировщики. Советы других владельцев собак могут основываться только на собственном опыте или на информации, сложенной из мифов. Некоторые из этих советов просто не будут работать, а другие могут привести к ухудшению ситуации», - сказал Владимир Голубев.

То же самое, по его словам, касается и выбора специалиста по коррекции поведения собаки. В этом вопросе важно пользоваться рекомендациями владельцев, которым помог выбранный специалист, изучать опыт работы дрессировщика, задавать интересующие вопросы, а также ориентироваться на реакцию собаки в процессе работы с кинологом, отметил Владимир Голубев.

Тем, чья собака демонстрирует проблемное поведение, он дал ещё несколько советов. Первым делом, по словам президента РКФ, необходимо проверить здоровье питомца. Если собака испытывает боль или дискомфорт, она может не слушаться хозяина, пишет РИА Новости. Хозяин должен подмечать любые изменения в характере и поведении животного, такие как резкая смена настроения, апатичность, тревожность или проявление агрессии.

Кроме того, нельзя ругать собаку и заниматься самодиагностикой. Проверять здоровье животного можно только у ветеринарного врача, предупредил кинолог.

Хозяину собаки также не помешает проанализировать своё поведение, рассказал он. Часто странности в поведении животного возникают, когда хозяин не справляется со своей обязанностью быть предсказуемым лидером, рядом с которым можно чувствовать себя спокойно.

«Например, если вы сначала поощряете питомца, когда он выпрашивает еду со стола, а на следующий день ругаете за такое поведение, то это может отразиться на поведении животного. Когда хозяин постоянно меняет правила, забывает о прогулках, мало уделяет времени воспитанию животного, наказывает любимца, то рано или поздно это скажется на поведении собаки», - пояснил Владимир Голубев.

Также ответственные собаководы прислушиваются к потребностям и предпочтениям своих питомцев, заметил он. Одних собак лучше поощрять лакомством, а на других повлияет активная игра. Важно быть последовательным, понимать, какой метод используется при дрессировке питомца и менять его, если он не работает.

Президент РКФ также предостерёг собаководов от того, чтобы те ждали быстрых результатов. Он призвал не воспринимать воспитание как четкую отработку команд, быть ласковым, поощрять любимца за любое хорошее поведение, но при этом быть настойчивыми и добиваться выполнения требуемого поведения, даже если собака игнорирует команды.

«Собака – не робот, чьи настройки можно поменять в один клик. Это живое существо со своими потребностями, особенностями характера и выученными моделями поведения. Для коррекции проблемного поведения может потребоваться много времени, бывает и так, что хозяин не справляется самостоятельно, в этом случае не лишним будет помощь профессионала», - заключил Владимир Голубев.