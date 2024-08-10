Общество

Профилактический рейд по предупреждению пожаров провели в Гдовском районе

Очередной профилактический рейд на территории Юшкинской волости Гдовского района провели в целях профилактики и предупреждения пожаров в жилом секторе и предотвращения гибели людей на пожарах сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам. Об этом сообщили в МЧС Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

В ходе рейда, сотрудниками органа государственного пожарного надзора гражданам разъяснены правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, электрооборудования, газового оборудования в быту, правила сжигания мусора на приусадебных участках и разведение мангалов, правила пожарной безопасности в лесу, особое внимание было уделено одиноким престарелым и многодетным семьям.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звони по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».