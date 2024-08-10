Общество

Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза

Соблюдение режима питания и питьевого режима, борьба с вредными привычками, адекватная физическая активность и ношение компрессионных изделий помогут предотвратить развитие тромбоза, сообщила кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

«Конечно, можно предотвратить развитие тромбоза, и прежде всего это нормализация нашего образа жизни, борьба с вредными привычками, соблюдение режима питания, адекватная физическая активность, соблюдение питьевого режима», - рассказала Елена Смирнова.

Врач отметила, что в профилактике тромбоза помогает также ношение специализированных компрессионных изделий. Особенно это важно при планировании длительных авиаперелетов или поездок на автомобиле с вынужденным сидячим положением в течение нескольких часов, пишет РИА Новости. Кроме того, компрессионные изделия необходимы беременным женщинам.

Говоря о питании и образе жизни людей с варикозом, флеболог уточнила, что категорических ограничений у них нет, однако стоит придерживаться некоторых предписаний.

«Стоит избегать длительных статических нагрузок и избыточных физических, длительных авиаперелётов, нежелательно носить узкую сковывающую одежду и обувь. Следует ограничить воздействие высоких температур - это бани, сауны», - рассказала Елена Смирнова.

Кроме того, по ее словам, при занятии спортом следует исключить ряд упражнений, которые выполняются в вертикальном положении, чтобы уменьшить нагрузку на венозную систему.