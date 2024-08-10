Общество

Депутат предложил обязать МВД указывать в патентах данные о профессии

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть возможность, чтобы в патентах, выдаваемых иностранным гражданам, обязательно указывались данные о профессии.

«Прошу высказать позицию о необходимости корректировки действующего подхода с целью обязательного указания данных о профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранных граждан», - сказано в обращении.

В нем уточняется, что в настоящее время высшие должностные лица субъектов РФ вправе принять решение, чтобы указать в патентах такие сведения. Однако, как показывает практика, такие решения обычно не принимаются, и в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в РФ в безвизовом порядке, в графе «профессия» ставится прочерк, пишет РИА Новости.

«Подобная ситуация, на наш взгляд, не коррелирует с определением региональных приоритетов в политической, экономической, социальной и демографической ситуациях, а также затрудняет оценку эффективности использования иностранной рабочей силы при расчете потребности в привлечении таких работников к отдельным видам экономической деятельности с учетом прогноза социально-экономического развития конкретного субъекта РФ», - отмечается в запросе в МВД.