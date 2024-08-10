Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Другой век псковских аграриев
Господин Рейтингомер
О сохранении лесов лесов и водоёмов
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
обзор
«Банщикам» закон не писан?
карта отдыха и туризма
Без срока давности
урок этикета в общественной бане
«Чистая вода» в Псковской области
новый взгляд на бизнес
Жизненно важный онлайн
привлекательность работы на земле
гранты для фермеров
 
 
 
ещё Общество 10.08.2024 18:518 Люди без еды и воды стоят в пробке на границе с Латвией в Псковской области больше суток 12.08.2024 09:540 Торжественные линейки в школах России пройдут 2 сентября 12.08.2024 09:450 Каждый пятый родитель в Пскове против отдельного курса экологии в школе — опрос 12.08.2024 09:300 Депутат предложил обязать МВД указывать в патентах данные о профессии 12.08.2024 08:200 Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза 12.08.2024 07:401 В России создали метод лечения пузырчатки с помощью донорского иммунитета 
 
 
 
Самое популярное 06.08.2024 20:483 Массовое ДТП произошло на улице Генерала Маргелова в Пскове 07.08.2024 10:465 Фотофакт: Крытый рынок на Четырех углах в Пскове готовят к сносу 07.08.2024 15:111 Голый мужчина гулял по солнечному Пскову утром 06.08.2024 10:540 Появились фотографии сгоревшего в Пскове автобуса 06.08.2024 16:473 Очередной потоп случился в Пскове после сильного дождя
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Депутат предложил обязать МВД указывать в патентах данные о профессии

12.08.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть возможность, чтобы в патентах, выдаваемых иностранным гражданам, обязательно указывались данные о профессии.

«Прошу высказать позицию о необходимости корректировки действующего подхода с целью обязательного указания данных о профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранных граждан», - сказано в обращении.

В нем уточняется, что в настоящее время высшие должностные лица субъектов РФ вправе принять решение, чтобы указать в патентах такие сведения. Однако, как показывает практика, такие решения обычно не принимаются, и в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в РФ в безвизовом порядке, в графе «профессия» ставится прочерк, пишет РИА Новости.

«Подобная ситуация, на наш взгляд, не коррелирует с определением региональных приоритетов в политической, экономической, социальной и демографической ситуациях, а также затрудняет оценку эффективности использования иностранной рабочей силы при расчете потребности в привлечении таких работников к отдельным видам экономической деятельности с учетом прогноза социально-экономического развития конкретного субъекта РФ», - отмечается в запросе в МВД.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как обходитесь без горячей воды в период отключения?
В опросе приняло участие 211 человек
12.08.2024, 10:200 Дом и хозяйственная постройка сгорели в Псковской области 12.08.2024, 10:100 ТОС меняет пол в Дновском районном культурном центре 12.08.2024, 09:550 Мужчина погиб при пожаре в Новосокольниках 12.08.2024, 09:540 Торжественные линейки в школах России пройдут 2 сентября
12.08.2024, 09:450 Каждый пятый родитель в Пскове против отдельного курса экологии в школе — опрос 12.08.2024, 09:370 Внутренняя агрессия 12.08.2024, 09:300 Депутат предложил обязать МВД указывать в патентах данные о профессии 12.08.2024, 09:150 Ученые разработали метод раннего предсказания солнечных вспышек
12.08.2024, 09:000 Рекордное количество человек приняли участие в старте псковского бегового движения «5 вёрст» 12.08.2024, 08:400 В Госдуме предупредили о запрете на мобильные телефоны в школах 12.08.2024, 08:200 Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза 12.08.2024, 08:000 Автоэксперт назвал самые надежные автомобили
12.08.2024, 07:401 В России создали метод лечения пузырчатки с помощью донорского иммунитета  12.08.2024, 07:180 Стало известно, какие игрушки наносят вред детям 12.08.2024, 07:000 Мошенники чаще всего подделывают приложения по тематике ставок и спорта, заявил эксперт 11.08.2024, 22:000 Врач рассказала, как правильно выбрать позу для сна
11.08.2024, 21:400 Скончался бывший советник Путина и экс-депутат Госдумы Асламбек Аслаханов 11.08.2024, 21:200 Рекомендации к употреблению консервов дала специалист 11.08.2024, 21:020 Ленинградский вокзал в Москве закрыли на реконструкцию 11.08.2024, 21:000 Умерла олимпийская чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина
11.08.2024, 20:400 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в Спасо-Елеазаровском женском монастыре 11.08.2024, 20:200 Профилактический рейд по предупреждению пожаров провели в Гдовском районе 11.08.2024, 20:000 Кулинар рассказал, какие необычные блюда можно приготовить из арбуза 11.08.2024, 19:360 Жители Псковской области могут проголосовать за подключение к интернету деревень и сёл
11.08.2024, 19:200 День белого гриба отмечают 11 августа 11.08.2024, 19:000 Стали известны самые высокооплачиваемые рабочие профессии 11.08.2024, 18:400 Главную роль в спектакле Псковского театра «Лягушки» в новом сезоне исполнит Анна Мигицко 11.08.2024, 18:200 Эксперты сообщили о дефиците строителей в России
11.08.2024, 18:000 Кинолог предостерег от поиска советов по воспитанию собаки на форумах 11.08.2024, 17:400 Интерактив: Текущий мост 11.08.2024, 17:205 Фотофакт: Улицу Народную в Пскове затопило после ливня 11.08.2024, 17:000 Концерт звёзд балета в «Михайловском» будут транслировать в Интернете
11.08.2024, 16:400 Госзаказчики увеличили расходы на средства и услуги для людей с ОВЗ в 2024 году 11.08.2024, 16:200 Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 12 августа 11.08.2024, 16:000 На 68-м году жизни умерла снимавшаяся в «Сватах» Людмила Шестакова 11.08.2024, 15:400 Мошенники обманули великолукского пенсионера и заполучили доступ к его аккаунту на «Госуслугах»
11.08.2024, 15:200 День транспортной службы уголовно-исполнительной системы отмечают 11 августа 11.08.2024, 14:570 Ведущий исследователь русской литературы из Китая побывал в «Михайловском» с частным визитом 11.08.2024, 14:330 Грозы ожидаются в Псковской области во второй половине дня 11 августа 11.08.2024, 14:180 Автомобиль «Жигули» съехал в канаву в Великих Луках
11.08.2024, 14:000 Александр Котов: Нет такой сферы нашей жизни, где бы не был вложен труд строителей 11.08.2024, 13:400 Работы по расширению трассы «Псков» перемещаются под Гатчину 11.08.2024, 13:200 Как помочь бездомным животным без существенных финансовых затрат, объяснила зоозащитник 11.08.2024, 13:000 Полицейские провели зарядку для псковских малышей
11.08.2024, 12:400 Приверженцами здорового образа жизни чаще называют себя россияне моложе 34 лет - опрос 11.08.2024, 12:200 Николай Козловский и Андрей Беляев поздравили строителей с профессиональным праздником 11.08.2024, 12:000 Кражу с банковской карты раскрыли в Невеле 11.08.2024, 11:400 Россиянам ограничат сбор кедрового ореха
11.08.2024, 11:200 День строителя отмечают во второе воскресенье августа 11.08.2024, 11:000 Сбитая сегодня ночью украинская ракета упала на жилой дом в Курске 11.08.2024, 10:400 Образование смерчей возможно в Псковской области 11 августа 11.08.2024, 10:200 Кто может получить выплаты к 1 сентября, рассказали в Госдуме
11.08.2024, 10:015 Михаил Ведерников поздравил Печорский округ с годовщиной освобождения 11.08.2024, 09:400 Взрывоопасные предметы идентифицировали в Псковском районе 11.08.2024, 09:200 К 2030 году купить новую машину смогут лишь 5-7% россиян 11.08.2024, 09:000 Псковский астроном-любитель запечатлел метеорный поток над Изборском
10.08.2024, 22:000 Химик рассказал, сколько можно хранить продукты в морозилке 10.08.2024, 21:450 Цена новых и подержанных автомобилей выросла в России за полгода — «Автостат» 10.08.2024, 21:251 Фитнес-центры в регионе набирают популярность — Псковстат 10.08.2024, 21:000 Пропавшего рыбака на лодке нашли в Себежском районе
10.08.2024, 20:380 Поисковые отряды подняли останки восьми бойцов в Локнянском округе 10.08.2024, 20:330 Псковский ретроклуб украсил улицы Печор в честь Дня города 10.08.2024, 20:100 Праздник спорта прошел в Невеле в честь Дня физкультурника 10.08.2024, 19:450 Автомобиль сбил столб на Октябрьском проспекте в Пскове
10.08.2024, 19:200 Репетиции участников псковского фестиваля «Музыка на воде» стартовали в Санкт-Петербурге 10.08.2024, 18:518 Люди без еды и воды стоят в пробке на границе с Латвией в Псковской области больше суток 10.08.2024, 18:450 Реставрация церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове 10.08.2024, 18:200 Останки 28 бойцов Красной армии нашли поисковики в Невельском округе
10.08.2024, 17:500 Немецкий жетон нашли во время раскопок на улице Кузнецкой в Пскове 10.08.2024, 17:251 У россиян вновь заработала десктоп-версия YouTube 10.08.2024, 17:000 Рост экономики в России замедлился 10.08.2024, 16:400 ФК «Псков» одержал победу над «ГУОР-Карелия» со счетом 1:0
10.08.2024, 16:200 Пенсионера обманул «медработник» в Бежаницах 10.08.2024, 16:000 Плавать и принимать душ в линзах можно — врач-офтальмолог 10.08.2024, 15:400 Наталья Федорова: Мы гордимся нашими спортсменами 10.08.2024, 15:200 29-летний пскович «продлил договор» и стал жертвой мошенников
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru