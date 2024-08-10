Общество

Каждый пятый родитель в Пскове против отдельного курса экологии в школе — опрос

Большинство псковичей поддерживают идею внедрить уроки экологии в школьную программу, а 3 из 10 учителей в Пскове против отдельного курса экологии в школе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, в том числе педагоги школ и родители учеников.

В школах Камчатки появились уроки экологии. Советник губернатора Камчатского края предлагает внедрить такой предмет в обязательную образовательную программу школ всех регионов России. Согласно проведенному опросу, 2 из 3 псковичей (66%) поддерживают эту идею: «Однозначно да. Нужно прививать детям заботу о природе»; «Чистота — наше будущее!» Против высказались 14% опрошенных, а 20% затруднились с ответом: по их мнению, школьная программа и так перегружена.

За уроки экологии в школах — 7 из 10 горожан в возрасте 35—44 лет. Уровень поддержки инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных.

Среди родителей школьников и будущих первоклашек поддерживают введение уроков по экологии 58%. Каждый пятый родитель (20%) — против, а ещё 22% затрудняются с оценкой инициативы.

Среди учителей положительное отношение к введению новых уроков выразил 61%. Однако 3 из 10 преподавателей выступили против этой идеи, считая, что темы по экологии лучше интегрировать в существующие предметы.