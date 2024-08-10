Общество

Торжественные линейки в школах России пройдут 2 сентября

Торжественные линейки в учебных заведениях России в этом пройдут 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду»).

«Так как в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, торжественные линейки в учебных заведениях пройдут 2 сентября… Занятия у ребят начнутся с 3 сентября», - сказала Лантратова.

Депутат Госдумы уточнила, что в школах в этот день запланирована церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна, чествование педагогических работников, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, участников специальной военной операции и ряд других мероприятий, пишет РИА Новости.

«Во всяком случае такие рекомендации Минпросвещения поступили в образовательные учреждения. А будет это или нет, решает сам регион и образовательные учреждения. В зависимости от обстановки», - отметила она.