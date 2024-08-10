Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: борьба с наливайками и почему американские выборы интереснее

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:
YouTube скорее мертв, чем жив;
Выборы в США привлекают внимание 63% россиян: почему наши выборы им не интересны?
Ради демографии: президент Путин предложил новый критерий эффективности работы губернаторов, а в Псковской области появились новые выплаты;
Трудности перевода: переводить чиновничий язык на человеческий поможет «Госджипити»;
«Лед тронулся»: Крытый рынок на Четырех углах в Пскове готовят к сносу;
В политическом блоке к ведущим традиционно присоединится главный редактор ПЛН, политический обозреватель Александр Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.