Общество

36 единиц оружия и боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю

23 единицы оружия и 15 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 5 по 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства провели 40 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили восемь административных правонарушений и изъяли 36 единиц оружия и боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, исключают доступ к нему посторонних лиц. Несоблюдение установленных правил влечет административную и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на него.