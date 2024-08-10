Почти 100 услуг доступно жителям Псковской области на «Госуслугах»

96 услуг доступно жителям Псковской области на портале «Госуслуги». Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
В ближайшее время планируется, что количество поданных заявлений приравняется к 70-80%, и только малая часть останется в классическом бумажном виде.
По информации Минцифры, всего на «Госуслугах» уже более 900 доступных услуг для жителей страны.