Общество

Почти 100 услуг доступно жителям Псковской области на «Госуслугах»

96 услуг доступно жителям Псковской области на портале «Госуслуги». Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Если же говорить вообще про статистику, про какие-то цифры, то за первое полугодие у нас уже более 18 тысяч заявлений подано с помощью портала "Госуслуги", что почти на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в целом такая тенденция идет к тому, что уже "Госуслуги" в электронном мире - это 46% от общего числа всех поданных заявлений в ведомства», - рассказал Виталий Рахманов.

В ближайшее время планируется, что количество поданных заявлений приравняется к 70-80%, и только малая часть останется в классическом бумажном виде.

По информации Минцифры, всего на «Госуслугах» уже более 900 доступных услуг для жителей страны.