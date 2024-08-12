Общество

Новое оборудование получили ветлечебницы Опочки и Пушкинских Гор по госпрограмме

Новое ветеринарное оборудование поступило в Станцию по борьбе с болезнями животных по Пушкиногорскому району, Опочецкому и Красногородскому муниципальным округам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Благодаря участию региона в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» учреждения ветеринарии в Опочке и Пушкинских Горах пополнилось УЗИ-аппаратами, анализаторами крови и мочи. Сейчас проводится настройка работы оборудования.

После прохождения профильного обучения ветврачи смогут проводить высокоточную и качественную ультразвуковую диагностику домашних животных, отмечают в областном комитете по ветеринарии Псковской области.