Общество

Депутат Госдумы посетил раскоп в новосокольнической деревне Горожане в День археолога

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский побывал на месте раскопа в деревне Горожане Новосокольнического района и поздравил археологов с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 15 августа. Об этом рассказал Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

Депутат Государственной Думы посетил место раскопа по приглашению руководителя археологической экспедиции Александра Михайлова. На данный момент в деревне Горожане проходит девятый сезон Летней полевой археологической школы. Александр Козловский пообщался с участникам школы, которые поделились с ним своими уникальными находками.

«Среди трофеев археологов в нынешнем сезоне – ножи, тесло, наконечник стрелы, швейная иголка, украшения, бусы, монеты, элементы складных весов для взвешивания монетного серебра, женские и мужские украшения и многое другое», - рассказал Александр Козловский.

В общей сложности участники школы исследовали 120 квадратных метров на территории исторического поселения. Одной из важнейших находок стали остатки курганной насыпи. Теперь специалистам предстоит проверить, был ли курган всего один или была целая цепочка.

«Труд каждого участника школы бесценен. Они вносят неоценимый вклад в развитие археологической науки и сохранение историко-культурного наследия на территории Псковской области. Лично поблагодарил за проделанную работу руководителя экспедиции Александра Михайлова, старшего научного сотрудника Археологического центра Псковской области Викторию Деркач, студента исторического факультета ПсковГУ Анастасию Панченко и волонтера из Великих Лук Василия Лизарева», - рассказал депутат Государственной Думы.

Напомним, деревня Горожане - это один из важнейших проектов псковского археологического общества. Поселение X века было открыто в 2016 году. Оно просуществовало чуть больше 100 лет, но здесь осталось множество артефактов от жизни местных жителей того времени.