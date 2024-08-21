Общество

Михаил Ведерников наградил победителей конкурса «Лучший гражданский государственный служащий Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды победителям III регионального конкурса «Лучший гражданский государственный служащий Псковской области». Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор.

Фото здесь и далее: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В этом году в конкурсе приняли участие 13 человек из 5 исполнительных органов области. Они продемонстрировали свои знания в сферах законодательства, русского языка и основ менеджмента, а также презентовали свои конкурсные работы.

В группе заместителей руководителей и равнозначных им должностей I место занял советник губернатора области Алексей Быков. Также первое место в другой категории заняла Алина Бритвина - советник заместителя губернатора области. Второе место заняла начальник отдела методического сопровождения управления проектной деятельности правительства области Юлия Ли-Ко-Шин. За третье место наградили начальника отдела по работе с обращениями граждан управления документационного обеспечения правительства области Алину Андрееву.

«Искренне рад, что наши специалисты находят время и возможности для саморазвития, воплощения новых идей и участия в конкурсах», - отметил Михаил Ведерников.