Михаил Ведерников наградил победителей конкурса «Лучший гражданский государственный служащий Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды победителям III регионального конкурса «Лучший гражданский государственный служащий Псковской области». Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор.
Фото здесь и далее: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
В этом году в конкурсе приняли участие 13 человек из 5 исполнительных органов области. Они продемонстрировали свои знания в сферах законодательства, русского языка и основ менеджмента, а также презентовали свои конкурсные работы.
В группе заместителей руководителей и равнозначных им должностей I место занял советник губернатора области Алексей Быков. Также первое место в другой категории заняла Алина Бритвина - советник заместителя губернатора области. Второе место заняла начальник отдела методического сопровождения управления проектной деятельности правительства области Юлия Ли-Ко-Шин. За третье место наградили начальника отдела по работе с обращениями граждан управления документационного обеспечения правительства области Алину Андрееву.
«Искренне рад, что наши специалисты находят время и возможности для саморазвития, воплощения новых идей и участия в конкурсах», - отметил Михаил Ведерников.