Общество

Суперсезон Live tour стартовал на радио «Европа Плюс»

В сентябре у каждого слушателя есть возможность получить билеты в Стамбул на концерт Thirty Seconds To Mars и под жарким турецким солнцем зажечь под песни Джареда Лето. В октябре ещё 10 победителей полетят в Дубай на dj-сет Мартина Гаррикса. А в ноябре «Европа Плюс» разыграет в проекте «Live tour – Суперсезон» 10 путешествий в Саудовскую Аравию на концерт обладателя 15 премий Грэмми и Оскара — легендарного хип-хоп артиста Eminem.

«Музыка не знает границ, и не имеющий аналогов суперсезон мирового Live tour — яркое тому подтверждение. В новый радиосезон мы входим с размахом! Слушателей ждёт ещё больше топовых шоу, крутых подарков и ярких впечатлений. И, конечно, больше хитов! Больше музыки!» - сказал директор эфира «‎Европы Плюс» Александр Энгельгард.

Весь год «Европа Плюс» дарит билеты на шоу главных хитмейкеров современности. Их голоса звучат в наушниках и колонках миллионов слушателей, а турне с нетерпением ждут в каждой точке планеты. Участники кругосветного Live tour «Европы Плюс» уже побывали на выступлениях Tiesto, Armin Van Buuren, Bebe Rexha, Coldplay, Måneskin, Дуа Липы, P!NK и других известных артистов в Бразилии, Объединённых Арабских Эмиратах, Испании и Швеции.

Больше подробностей — в эфире радиостанции, на europaplus.ru и страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.

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